Banabi çalışıyor mu? Banabi sipariş nasıl verilir?

Alışverişini Banabi üzerinden yapmak isteyenler çalışyor mu diye düşünüyor ve bununla ilgili soruları birbirlerine soruyorlar. Vatandaşlar sorular karşısında banabi üzerinden nasıl sipariş verileceğini biliyor ancak sipariş verebiliyor mu diye düşünüyor. Evde süt yoksa, su yoksa veya herhangi bir market alışverişinde istediğiniz ürünler banabi üzerinden sipariş verilebiliyor. Banabi uygulaması üzerinden sipariş vermek isteyenlar sokağa çıkma yasağı olduğu 2 gün içerisinde neler yapılacağına ilişkin açıklamalar yapıyor ve Türkiye'deki vatandaşlar bunu merak ediyor. Neler yapılabileceğine ilişkin detaylar haberimizdedir.■ migros.com.tr ■ kigili.com/ev-market/ ■ a101.com.tr/online-alisveris ■ ceptesok.com (mobil uygulama) ■ epttavm.com■ carrefoursa.com ■ bizimtoptan.com.tr ■ trendyol.com (ev-yaşam) ■ begendik.com (belli illerde) ■ happy.com.tr■ onurmarket.com ■ getir.com ve banabi ■ happycenter.com.tr (belli illerde) ■ hepsiburada.com ■ bisu.com.tr■ n11.com/supermarket ■ gittigidiyor.com/ supermarket ■ istegelsin.com ■ glovoapp.com/tr1-17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacak.a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),d) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,h) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,i) Oteller ve konaklama yerleri,j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,