Bana Masal Anlatma nerede çekildi, kaç yılında, oyuncu kadrosu

Bana Masal Anlatma, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. İzleyiciler, Bana Masal Anlatma filmi hakkında bilgi almak istiyor. Bana Masal Anlatma filmi, İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden olan Suriçi'nde ve ağırlık olarak Topkapıu bölgesinde çekildi.



BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?



Bana Masal Anlatma, tamamen betonlaşan İstanbul'un Topkapı bölgesi civarında ve Suriçi'nde çekildi.





<br< BANA MASAL ANLATMA KONUSU



Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.



BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİM?



Hande Dogandemir – Ayperi



Fatih Artman – Riza



Cengiz Bozkurt – Nafi



Sadi Celil Cengiz – Haktan



Gökçe Bahadir – Neriman



Tarik Ünlüoglu – Timur



Gürkan Uygun – Jilet



Erdal Tosun – Cemal



BANA MASAL ANLATMA FİLMİ FRAGMANI İZLE



Senaryosunu fenomen dizi Leyla ile Mecnun'u da yazan Burak Aksak'ın kaleme aldığı Bana Masal Anlatma filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Birbirinde ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran komedi filmi hakkında internette arama yapılıyor. Peki, Bana Masal Anlatma konusu ne? İşte tüm detaylar…Bana Masal Anlatma, tamamen betonlaşan İstanbul'un Topkapı bölgesi civarında ve Suriçi'nde çekildi.

Daha fazla göster