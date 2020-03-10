Bambaşka bir deneyime hazır mısınız?

GollerCepte yeni oyunu Footchinko ile bambaşka bir deneyim sunuyor.

Bambaşka bir deneyime hazır mısınız?
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10 Mart 2020 11:20
GollerCepte, değerli kullanıcılarına yapmayı sürdürdüğü sürprizlere bir yenisini ekledi; Footchinko! Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Footchinko ile siz sevgili okuyucularımız uygulamamızdan hem son dakika haberlerine ulaşabilecek hem de büyük zevk alacağınız oyunumuzu oynayabileceksiniz.

Nasıl Oynarım?

Footchinko oyunumuz, uygulamamımızın "Eğlence" sayfasına tıklayarak ulaşabilir ve büyük bir keyifle oynayabilirsiniz.

Kullanım Şartları

Oyunumuzu oynayabilmek için iOS kullanıcılarımızın uygulamımızın sürümünü v3.17, Android kullanıcılarımızın ise uygulamımızın sürümünü v8.17 sürümüne yükseltmesi gerekmektedir.

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