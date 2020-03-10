Bambaşka bir deneyime hazır mısınız?

GollerCepte, değerli kullanıcılarına yapmayı sürdürdüğü sürprizlere bir yenisini ekledi; Footchinko! Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Footchinko ile siz sevgili okuyucularımız uygulamamızdan hem son dakika haberlerine ulaşabilecek hem de büyük zevk alacağınız oyunumuzu oynayabileceksiniz.Footchinko oyunumuz, uygulamamımızın "Eğlence" sayfasına tıklayarak ulaşabilir ve büyük bir keyifle oynayabilirsiniz.Oyunumuzu oynayabilmek için iOS kullanıcılarımızın uygulamımızın sürümünü v3.17, Android kullanıcılarımızın ise uygulamımızın sürümünü v8.17 sürümüne yükseltmesi gerekmektedir.