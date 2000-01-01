"Bam ve Giannis uzatma imzalamazlarsa, Heat'e dikkat!" iddiası

ESPN analisti Brian Windhorst, Miami Heat yıldızı Bam Adebayo'nun geleceğini Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun serbest oyuncu dönemiyle ilişkilendirdi.



Giannis, önümüzdeki sezon sonrasında sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Halihazırda birkaç analist, bu durumun diğer oyuncuların seçimlerini nasıl etkileyebileceğine değiniyor.



Windhorst, Heat'in doğru koşullar altında önümüzdeki yaz Giannis'e büyük bir sözleşme sunma esnekliğine sahip olabileceğini ima etti:



"İzlenmesi gereken önemli bir şey, Bam Adebayo ile olacaklardır. Bam'in bu ölü sezonda büyük bir uzatma kontratı imzalama seçeneği bulunuyor ve maksimum kontratlı bir oyuncu olacak. Birçok kişinin son beş-altı yılda yaptığı gibi, belki bekleyebilir ve bunu geciktirerek sonraki sene de imzalayabilir. Eğer bunu yaparsa, bu Heat'e çok daha fazla esneklik sağlar.



Bam ve Giannis Antetokounmpo'nun menajerlerinin aynı olduğunu da belirtmek gerek.. Bu ölü sezonda ikisi de uzatma kontratı imzalamazsa, Miami Heat'e dikkat edin."



Adebayo, Heat'in Giannis'le sözleşme imzalama şansı elde etmesi için, çaylak kontratını uzatmayı imzalama kararını ileri alabilir.



İnanılmaz sezonunun ardından Adebayo, Heat'in 2014'ten beri ilk kez NBA Finalleri'ne ulaşmasına yardımcı olan maksimum kontrat kalibreli bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı.



Ancak Heat, Giannis'i eklemesi durumunda, kesinlikle Doğu Konferansı'nda bir sonraki NBA hanedanını yaratabilir.



