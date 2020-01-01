"Bam için arayanlara, küfredip telefonu kapatırlar" iddiası!

Miami Heat'in, yıldız oyuncusu Bam Adebayo'yu takas etmekle ilgili herhangi bir planı olmadığı bildirildi.



Kariyerinin en iyi sezonundan çıkan Heat yıldızı, mevcut sözleşmesinin son yılına girecek.



The Athletic'den Zach Harper, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:



"Adebayo hemen hemen bu planların dışında. Bir lig kaynağı, The Athletic'e, 'bir takımın Adebayo'yu talep etmesi durumunda, Heat'in küfürler yağdırıp telefonu kapatacağını' söyledi."



Miami'nin, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun serbest oyuncu olması durumunda, kendisini kovalamak için 2021 ölü sezonu için mümkün olduğunca fazla maaş boşluğuna sahip olmaya çalıştığı tahmin ediliyor.



Bu nedenle, mevcut sözleşmesinin bitiminden önce, Adebayo'ya bir sözleşme uzatması teklif edip etmeyecekleri, hala kesinlik kazanmış değil.



