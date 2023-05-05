Miami Heat'in bu sene beklentileri aşan playoff maratonuna rağmen, pivotu Bam Adebayo'nun takas edilme durumunun halen ihtimaller dahilinde olduğu iddia edildi.



Miami Herald'dan Barry Jackson, Adebayo için muhtemel bir takasın halen ihtimal dahilinde olduğunu ve doğru fiyat geldiği takdirde, ekibin kendisiyle yolları ayırmayı düşünebileceğini öne sürdü:



"Adebayo'yu takas etme fikri tamamen göz ardı edilemez. Adebayo'nun All-Star'a katılmasından önce, Heat başkanı Pat Riley Miami Herald ile yaptığı bir söyleşide Adebayo'yu temel bir parça olarak gördüğünü açıkça belirtmiş, 'bir takım her zaman sonsuza kadar burada kalacak oyuncuların etrafında kurulur' diyerek, Adebayo'ya da bu şekilde baktığını dile getirmişti.



Ancak Adebayo'nun sayı ve ribaund rakamları All-Star arasından bu yana düşüşe geçti ve playofflarda bu rakamlar daha da düştü. Sayı ortalaması normal sezonda 20.4'ten playofflarda 16.9'a, ribaund ortalamaları ise 9.2'den 8.4'e düşmüş durumda."



Heat'in Jimmy Butler'dan sonraki yıldızı olarak görülen Adebayo, şu ana dek playofflarda kendisinden beklenen fark yaratıcı performansı ortaya koyamamasıyla dikkat çekiyor.





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