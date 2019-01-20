Balotelli'ye Nice'den son dakika engeli

, kendine takım bulmasını istediği'nin Marsilya transferine izin vermedi.Patrick Viera'nın çalıştırdığı Nice, bir süredir Marsilya ile görüşen Mario Balotelli'nin kiralık olarak gitmesine onay vermiyor.Fransız basınında yer alan habere göre, Mario Balotelli'yi kiralamak isteyen Marsilya'ya Nice'den olumsuz yanıt geldi. Nice yıldız oyuncuyu kiralık olarak rakiplerine göndermek istemiyor. Nice Yönetimi, İtalyan golcünün Marsilya'ya gitmek istemesi halinde, sözleşmesini feshetmesini istedi.Geleceği belirsiz olan Balotelli ile Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genao da ilgilenmeye başladı.