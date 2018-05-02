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Balotelli'nin transferi için Avrupa'nın devleri yarışıyor

Fransa'nın Nice takımında forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve şimdiden teklifler yağmaya başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Balotelli'nin transferi için Avrupa'nın devleri yarışıyor
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02 Mayıs 2018 16:33
Mario Balotelli, Fransa Lig 1'de yaşadığı deneyimin artık kendisi için yeterli olduğunu dile getirdi ve Nice'den ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. 

Balotelli yaptığı açıklamada, ''İtalya'da bir çok arkadaşım var, onlarla irtibat halindeyim. İtalya'ya döneceğim ancak bu Milan olmayacak'' dedi. 

27 yaşındaki golcü oyuncunun en yüksek ihtimalle sezon sonunda Serie A ekiplerinden Roma'ya gideceği ifade edildi. 

İtalyan medyasının yaptığı habere göre Balotelli için Napoli, Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, ve Monaco teklif yapmaya hazırlanıyor. 

Marip Balotelli, bu sezon Nice forması ile çıktığı 35 karşılaşmada 23 gol atıp 1 asist yaptı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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