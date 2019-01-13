Balotelli'den Türk güzele yakın markaj!

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Sosyetik tasarımcı Seda Parseker, dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin radarına girdi. Çapkınlıklarıyla bilinen siyahi yıldız, adı daha önce de pek çok futbolcuyla anılan Parseker'le sosyal medyada takipleşmeye başladı.İtalya Milli takımının siyahi yıldızı Mario Balotelli, hızlı çıktı. Gana asıllı dünyaca ünlü futbolcu, 4 gün önce sosyal medyada sosyetik tasarımcı Seda Parseker'i takibe aldı.Instagram'da 180 kişiyi takip eden 28 yaşındaki futbolcunun listesindeki tek Türk olan Parseker de Balotelli'nin bu hamlesine aynı şekilde karşılık verdi.İkilinin sosyal medyadaki bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcu ile güzel tasarımcının tehlikeli yakınlaşması da kafa karıştırdı. Yıllık kazancı 5 milyon euroyu bulan Balotelli'nin Bursalı tasarımcıyı İstanbul'a geldiği dönemde yakın markaja alması ise "Tesadüfe bak" dedirtti.Bir diğer önemli detay da Parseker'in adının geçtiğimiz yıllarda Beşiktaşlı eski futbolcu Manuel Fernandes ve bir başka futbolcu Sercan Yıldırım'la aşk dedikodusuna karışmasıydı. Takımı Nice'ten gizlice ülkemize geldiği öğrenilen Balotelli, önceki gün akşamüzeri ise İtalya'ya geri döndü.