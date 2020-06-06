Balotelli'den Brescia'ya: 'Sakat olduğum için idmanlara katılmadım'

İtalyanların porblemli forveti Mario Balotelli'nin kulübü Brescia ile ilişkisi gitgide kötüleşiyor. İtalya basınında, önümüzdeki günlerde Balotelli'nin sözleşmesinin feshedileceği yazılıyor.Brescia'da antrenmanlara katılmayan Balotelli'ye kulübünden tepki gelince, yıldız golcü, bağırsaklarında bir rahatsızlık olduğunu ve antrenmanların kendisine uygun olmadığını için katılım sağlayamadığını bildirdi.Mario Balotelli daha önce oynadığı Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice, Marsilya kulüplerinin tamamında farklı konularda çıkardığı problemlerle gündeme gelmişti.Brescia formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Mario Balotelli 5 gol atabilmişti. Kümede kalma mücadelesi veren Brescia'da Mario Balotelli'nin sözleşmesinde Serie B'ye düşülmesi durumunda kontratın boşa düşeceği belirtiliyor.