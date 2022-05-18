Balotelli'ye talip, işte teklif rakamı

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Serie A ekibi Spezia'nın Balotelli için Adana Demirspor'un kapısını çalacağı tahmin ediliyor.



Teklif yetersiz gelebilir



İtalya basınına göre, İtalyan yıldız Serie A'ya dönecek. Haberde, Serie A ekibi Spezia'nın Mario Balotelli için harekete geçtiği yazıldı. Spezia'nın golcü yıldız için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirildi.



"10 milyon euro istiyoruz"



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise birkaç ay önce Balotelli için, "10 milyon euro'su olan buyursun gelsin, kolay kolay bırakmaya niyetimiz yok. Mario da ben 'git' demeden buradan gitmez" demişti.



14 gol 6 asist



Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor formasıyla 32 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü bu karşılaşmalarda 14 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.





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