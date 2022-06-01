Balotelli ve Berlusconi'den Monza'ya transfer açıklaması

Adana Demirsporlu Mario Balotelli, eski kulübü Monza'nın Serie A'ya yükselmesi nedeniyle verilen partiya katıldı.



Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Mario Balotelli: "Kendimi iyi hissediyorum, iyi bir sezon geçirdik. İtalya'ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur? Bilemiyorum bakalım biraz konuştuk. Milli Takıma dönüş ise benim için bir rüya oldu" diye konuştu.



Bu açıklamaların ardından Monza kulübünün başkanı Silvio Berlusconi de kendisine sorulan Balotelli sorularına ise, "Balotelli bizimle tekrar oynamak istediğini söyledi. Uzun zamandır onu tanıyorum. Monza'ya dönüp dönmek istemediğini ona sordum" açıklamasını yaptı.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise geçtiğimiz gün katıldığı Youtube canlı yayınında ise Balotelli'nin takımda kalacağını kendisine söylediğini belirtmişti.





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