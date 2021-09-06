Balotelli'nin kardeşi Menemenspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Enock Barwuah ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor'dan dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi forvet Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor'dan dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi forvet Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.