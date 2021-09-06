Balotelli'nin kardeşi Menemenspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Balotelli'nin kardeşi Menemenspor'da
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06 Eylül 2021 18:42
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Enock Barwuah ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor'dan dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi forvet Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.


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