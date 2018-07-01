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Balotelli: ''İtalya'ya dönebilirim''

Bonservisi elinde olan Mario Balotelli, geleceği hakkında konuşurken, İtalya'ya dönebileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Balotelli: ''İtalya'ya dönebilirim''
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01 Temmuz 2018 02:09
Nice ile sözleşmesi sona eren ve zaman zaman Galatasaray, Fenerbahçe ile anılan Mario Balotelli, İtalya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Geleceği hakkında konuşan Mario Balotelli, İtalya'ya dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Napoli'nin de yakından ilgilendiği Balotelli, ''Şu an tatil yapıyorum ve biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var. Birkaç gün içerisinde geleceğimle ilgili düşüneceğim. Şu an ben de bilmiyorum. İtalya'ya dönmek de seçeneklerim arasında yer alıyor. Kısa süre içerisinde hepimiz sonucu öğreneceğiz'' ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta menajeri Raiola ile görüşeceğini söyleyen Balotelli, ''Gelecek hafta Raiola ile Fransa'da görüşeceğiz. Daha önce de dediğim gibi İtalya'ya hayır demiyorum. Yakında göreceğiz'' dedi.

Sözleşmesi elinde olan Balotelli geride kalan sezonda Nice ile 38 maçta 26 gol attı.

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