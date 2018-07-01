Balotelli: ''İtalya'ya dönebilirim''

Nice ile sözleşmesi sona eren ve zaman zaman Galatasaray, Fenerbahçe ile anılan Mario Balotelli, İtalya'da önemli açıklamalarda bulundu.Geleceği hakkında konuşan Mario Balotelli, İtalya'ya dönebileceğinin sinyallerini verdi.Napoli'nin de yakından ilgilendiği Balotelli,ifadelerini kullandı.Gelecek hafta menajeri Raiola ile görüşeceğini söyleyen Balotelli,dedi.Sözleşmesi elinde olan Balotelli geride kalan sezonda Nice ile 38 maçta 26 gol attı.