Balotelli, İngiltere'ye geri dönüyor

Beşiktaş'a transferi Sergen Yalçın'ın reddetmesi nedeniyle iptal olan Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor.

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Balotelli, İngiltere'ye geri dönüyor
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18 Kasım 2020 18:18
30 yaşındaki İtalyan forvet Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor. Daha önce Liverpool forması giyen Balotelli, Ada'ya Barnsley formasıyla dönecek.

Balotelli, kulüp bulamadığı dönemde evinin yakınında yer alan İtalya Serie D takımı Franciacorta ile idmanlara çıktı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Balotelli'nin menajeriyle Barnsley'nin eşbaşkanları Chien Lee ve Paul Conway arasındaki görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde ismi gündeme gelen Balotelli'ye, teknik direktör Sergen Yalçın'dan ret cevabı gelmişti.

Balotelli Barnsley ile anlaşırsa İngiltere Championship'te mücadele edecek. Barnsley, 24 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.



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