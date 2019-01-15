Balotelli için resmi açıklama; 'Kulüple anlaşırsa serbest bırakırız'

Kariyerini Ligue 1 ekiplerinden Nice'te sürdüren ve kulübüyle anlaşmazlıklar yaşayan Mario Balotelli'nin geleceği şekilleniyor. Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan İtalyan santrforla ilgili resmi açıklamayı Nice Başkanı Jean-Luc Rivere yaptı.Fransa basınından RMC'ye konuşan Rivere, "Balotelli bildiğim kadarıyla şu anda bazı kulüplerle görüşüyor. Rakibimiz Marsilya'ya gitme ihtimali de bizi endişelendirmiyor. Buradan Balotelli'ye teşekkür ediyorum. Son 6 ay hariç, bize yaşattığı iki fantastik yıl için minnettarım" ifadelerini kullandı.İtalyan santrfora kolaylık sağlayıp sağlamayacakları sorusunu yanıtlayan Rivere, "Balotelli eğer bir şeyler bulur, bir kulüple anlaşırsa onu serbest bırakırız. Bu da oyuncuya saygı duymaktır" dedi.Nice formasıyla Ligue 1'de bu sezon 10 maça çıkan Balotelli, hiç gol atadı. Teknik direktör Patrick Viera ile problemler yaşayan İtalyan santrfor, bir süredir antrenmanlarda yer almıyordu.