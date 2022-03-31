Balotelli: "Hep kaybedince özleniyorum"

Adana Demirsporlu Mario Balotelli, ülkesi İtalya'nın Kuzey Makedonya'ya elendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Balotelli: 'Hep kaybedince özleniyorum'
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31 Mart 2022 00:23
Mario Balotelli, Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamamasını değerlendirdi.

Balotelli kadroya çağırılmadığı zamanlarda değil takım kötü oynadığında veya yenildiğinde insanların kendisini hatırladığına içerlediğini belirterek, "Hep kaybettiğimiz zaman özleniyorum. Şuan söylemek daha kolay ama maçtan önce kimsenin beni düşünmediğini de biliyorum." açıklamasını yaptı.

İtaly'nın Kuzey Makedonya'ya yenildiği maçı da değerlendiren Balotelli, "Makedonya maçında ben oynasaydım kazanırdık demiyorum ama ben kale önünde iyiyim ve gol pozisyonları da yakalamıştık" diye konuştu.

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