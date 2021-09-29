Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı
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29 Eylül 2021 14:55
Mario Barwuah Balotelli
Mario Barwuah Balotelli
Adana Demirspor
Adana Demirsporlu Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde halay çekip oynadı.

Sportif direktör Gökhan Göktür ile Dilan Göktürk, bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, başkan vekili Metin Korkmaz, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Mavi-lacivertli takımın İtalyan forveti Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde halay çekip, davul eşliğinde oynadı.


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