Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'yla ilgili konuştu.İtalya merkezli Calciomercato'ya konuşan Balotelli yaptığı açıklamada milli takıma dönmek istediğini söyledi.İtalya Milli Takım'ında Roberto Mancini döneminde de milli takıma geri dönebileceği haberleri çıkan 33 yaşındaki futbolcu,ifadelerini kullandı.Adana Demirspor'un golcüsü,dedi.Mario Balotelli, 36 kez giydiği İtalya Milli Takım formasıyla 14 kez gol sevinci yaşadı.Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a geri dönen İtalyan golcü, bu sezon 5 maçta 3 gol attı.