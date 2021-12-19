Balotelli'den Fatih Terim paylaşımı!

Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'den Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım geldi.İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın bir fotoğrafını paylaşıp, "Büyük saygı" büyük saygı ifadelerini yazdı.Balotelli, bir süre sonra ise bu paylaşımını sildi.