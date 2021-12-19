Balotelli'den Fatih Terim paylaşımı!

Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Balotelli'den Fatih Terim paylaşımı!
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19 Aralık 2021 19:43
Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'den Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım geldi.

İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın bir fotoğrafını paylaşıp, "Büyük saygı" büyük saygı ifadelerini yazdı.

Balotelli, bir süre sonra ise bu paylaşımını sildi.

İşte Balotelli'nin paylaşıp sildiği fotoğraf;







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