Balotelli: 'Beynimiz, ta**ağımız ve kalbimiz var'

"Bizim beynimiz ve özellikle ta..ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada 67. dakikada oyuna giren ve 79'da skoru 3-2'ye getiren isim olan Mario Balotelli, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Instagram hesabından attığı golü paylaşan Balotelli, "Beyin, kucaklayan yüz ve omuz silken adam" emojilerini koydu.Balotelli ayrıca,Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ise, "Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket." dedi.