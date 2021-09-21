Balotelli: "Beynimiz, ta**ağımız ve kalbimiz var"

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada gol atan Balotelli, Sergen Yalçın'a göndermeler yaptı.

Haber; Sporx.com
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Balotelli: 'Beynimiz, ta**ağımız ve kalbimiz var'
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21 Eylül 2021 23:01
Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada 67. dakikada oyuna giren ve 79'da skoru 3-2'ye getiren isim olan Mario Balotelli, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından attığı golü paylaşan Balotelli, "Beyin, kucaklayan yüz ve omuz silken adam" emojilerini koydu.

Balotelli ayrıca, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ise, "Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket." dedi.






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