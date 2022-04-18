Balotelli: 'Beni kötü biri olarak göstermeye çalışıyorlar'

Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören Adana Demirsporlu Mario Balotelli, sosyal medyadan özür diledi.Sosyal medya hesabı üzerinden Kasımpaşa maçında attığı şutun bir anın fotoğrafını paylaşan İtalyan yıldız, "Hala beni kötü biri olarak göstermeye çalışıyorlar. Bana güvenin, bunu başaramayacaklar. Takım arkadaşlarım ve tüm Adana Demirspor ailesinden özür dilerim" ifadelerini yazdı.