Balotelli: "Beni kötü biri olarak göstermeye çalışıyorlar"

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Balotelli: 'Beni kötü biri olarak göstermeye çalışıyorlar'
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18 Nisan 2022 17:36
Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören Adana Demirsporlu Mario Balotelli, sosyal medyadan özür diledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Kasımpaşa maçında attığı şutun bir anın fotoğrafını paylaşan İtalyan yıldız, "Hala beni kötü biri olarak göstermeye çalışıyorlar. Bana güvenin, bunu başaramayacaklar. Takım arkadaşlarım ve tüm Adana Demirspor ailesinden özür dilerim" ifadelerini yazdı.

İşte Mario Balotelli'nin o paylaşımı:




 

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