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Balotelli 30 milyon euroyu reddetti

Bonservisi elinde olan Mario Balotelli, Çin'den gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Balotelli 30 milyon euroyu reddetti
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05 Temmuz 2018 01:30
Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz belli olmayan Mario Balotelli için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Nice ile sözleşmesi sona eren Balotelli'nin 30 milyon euroyu reddettiği ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberde Çin Süper Ligi'nden Mario Balotelli'nin bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon euroluk bir teklif aldığı ancak İtalyan oyuncunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Takım ismi açıklanmazken, Mario Balotelli'nin bu kararı Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediği için aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli ile Marsilya ve Napoli de ilgileniyor.

MARIO BALOTELLI: ''YAKIN ZAMANDA ÖĞRENECEĞİZ''

İtayan yıldız geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili ''Şu an tatil yapıyorum ve biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var. Birkaç gün içerisinde geleceğimle ilgili düşüneceğim. Şu an ben de bilmiyorum. İtalya'ya dönmek de seçeneklerim arasında yer alıyor. Kısa süre içerisinde hepimiz sonucu öğreneceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

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