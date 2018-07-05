Balotelli 30 milyon euroyu reddetti

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz belli olmayaniçin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.ile sözleşmesi sona eren Balotelli'ninreddettiği ortaya çıktı.İtalyan basınında yer alan haberde'nden Mario Balotelli'nin bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon euroluk bir teklif aldığı ancak İtalyan oyuncunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Takım ismi açıklanmazken, Mario Balotelli'nin bu kararı Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediği için aldığı ifade edildi.Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli ile Marsilya ve Napoli de ilgileniyor.İtayan yıldız geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili ''Şu an tatil yapıyorum ve biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var. Birkaç gün içerisinde geleceğimle ilgili düşüneceğim. Şu an ben de bilmiyorum. İtalya'ya dönmek de seçeneklerim arasında yer alıyor. Kısa süre içerisinde hepimiz sonucu öğreneceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.