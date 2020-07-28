Ballond d'Or'un iptal edilmesine Bayern'den tepki

Fransız menşeilil en prestijli futbol ödüllerinin başında gelen Ballo d'Or'un iptali üzerine Bayern Münih Başkanı Rummenigge açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Ballond d'Or'un iptal edilmesine Bayern'den tepki
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28 Temmuz 2020 05:34
Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, bu yıl Ballon d'Or'un yapılmamasına ciddi eleştiri getirdi.

Ünlü futbol adamı yaptığı açıklamada tüm büyük liglerin koronavirüs arasından sonra tamamlanabildiğini söyleyerek bu büyük prestijli ödülün her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Rummenigge açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki Fransa futbolu bir Altın Top ödülü çıkarmak istemiyor. Bana göre bu adil bir karar değil. Fransa dışındaki bütün büyük ligler oynandı ve bitirilebildi."

"Robert Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Ödül alma heyecanını yitiren bir karar oldu. Muhtemelen bu konuyu FIFA Başkanı ile kırgınım. "



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