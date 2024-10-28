Ballon d'Or Canlı İzle: 2024 Ballon d'Or Kim Kazandı? 

Bu yılki Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te gerçekleşecek. Etkinlik saat 22.45'te başlayacak. Törenin yayın haklarını elinde bulunduran kuruluş henüz açıklanmadı.

2024 Ballon d'Or töreninde "En İyi Kadın Futbolcu", "En İyi Erkek Futbolcu", "En İyi Kadın Teknik Direktör", "En İyi Erkek Teknik Direktör", "Kadınlarda En İyi Kulüp" ve "Erkeklerde En İyi Kulüp" ödülleri sahiplerini bulacak.



Ballon d'Or 2024 Kim Kazandı?



Kazanan henüz açıklanmadı; ödül bu akşam sahiplerini bulacak.

Bu yıl Ballon d'Or için aday gösterilen bazı oyuncular şöyle:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

1956 yılından beri France Football dergisi tarafından verilen Ballon d'Or (Altın Top), dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biridir. İlk yıllarda yalnızca Avrupalı futbolcuların aday gösterildiği ödül, 1995 yılında tüm dünya oyuncularına açıldı. 2007 yılından itibaren dünya çapında bir ödül haline gelen Ballon d'Or, artık hem kadın hem de erkek futbolcular için veriliyor.

Ödül, futbol gazetecileri, teknik direktörler ve bazı milli takım kaptanlarının oylarıyla belirleniyor. Oylama, oyuncunun yıl içindeki performansı, kazandığı başarılar, takımına yaptığı katkı ve bireysel yetenekleri gibi kriterlere dayanıyor.

Ballon d'Or, 2010-2015 yılları arasında FIFA ile ortak olarak "FIFA Ballon d'Or" adı altında verildi. Ancak 2016 yılından itibaren France Football ödülü bağımsız olarak yeniden dağıtmaya başladı.