Ballmer'dan beyazlara müttefik olma çağrısı!

LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, herkese, özellikle beyaz insanlara ilettiği bir mesajda, Black Lives Matter hareketi sırasında farklı ırktaki insanlara nasıl iyi bir müttefik olabileceklerini vurguladı.



Eski Microsoft CEO'su, bu anı beyaz insanlara harekete geçmeleri için açık bir "davet" olarak nitelendirdi:



"Bu aşamadaki herhangi bir beyaz insana ilk mesajım, bu sebeplerin müttefiği olmaya çalışmaları için açık bir eylem çağrısı olduğu. Sorun da bu, ırkçılığın ve geçmişi kölelik zamanına kadar giden mirasların yıkılması konusunda nasıl bir müttefik olabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz?"



Ballmer, takımın eski sahibi Donald Sterling ligin zorlamasıyla ekibi satmak zorunda kaldıktan sonra ekibi devralmıştı. O zamanlar San Diego Clippers'ı 1981'de satın alan Sterling, ekibinin 2014'te playofflarda yarıştığı sırada, ırkçı ve duyarsız yorumları açığa çıkmıştı.



Bütün felaket, NBA başkanı Adam Silver'ın Sterling'i hayat boyu ligden men etmesine ve Sterling'in tutumlarının farkında olan oyuncular ve eski oyuncuların konuşmasına yol açmıştı.



Ballmer, sosyal ayaklanmanın ırksal adalet ve eşitlik mücadelesini yeniden gündeme getirdiği bir zamanda, Clippers'ın yönetiminde harika bir iş çıkarıyor.



