LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, Tyronn Lue'nun "NBA'deki en iyi koç" olduğunu söyledi.



Los Angeles'ta Doc Rivers döneminin resmen sona ermesiyle Ballmer, önündeki yol konusunda heyecanlı göründü ve takımın yeni koçu Lue'yu ligin en iyisi olarak gördüğünü belirtti.



128-83'lük koçluk derecesiyle Lue, Cleveland Cavaliers'a takım tarihindeki en iyi yıllarından bazılarında koçluk yapmış ve ekibi üç sene üst üste NBA Finalleri'ne ve 2015-16 sezonunda bir şampiyonluğa götürmüştü.



Clippers'ın umudu, Lue'nun işe alınmasının, gelecek sezon uzun ve başarılı bir playoff koşusu yapmak için ihtiyaç duydukları avantajı sağlayacağı üzerine.



Ballmer, yapılan basın toplantısında, geçen sezonun bitişi ile ilgili hayal kırıklığını şöyle dile getirdi:



"Bubble'da çoğu zaman en iyi basketbolumuzu oynadığımızı düşünmüyorum. Sezonu sonlandırma şeklimiz gerçekten hayal kırıklığına uğrattı."



"DOC RIVERS, BENİM AKIL HOCAMDI"



2018'de Cavs ile yollarını ayırdığından beri ilk başantrenörlük pozisyonunda olan Lue, başarılı olabilecek bir konumda olduğundan emin olduğunu belirtti:



"İhtiyacımız olan parçalar yerinde: NBA'nin en iyi pazarı, saha içi ve dışında kararlı ve akıllı yönetim ve elit yetenekler. Organizasyona, özellikle Bay (Steve) Ballmer ve Lawrence'a (Frank) olan aşinalığım, olmak istediğim yerin burası olduğunu doğruladı."



Lue ayrıca takımın eski baş antrenörü Rivers hakkında da konuştu ve eski koçunun, kendisinin "akıl hocası" olduğunu söyledi:



"Doc Rivers benim akıl hocam oldu. Bana ilk fırsatımı veren kişiydi. Doc olmasaydı bugün bu konumda olamazdım. Bununla birlikte, Doc'tan çok şey öğrendim, ancak ligdeki diğer koçlardan da çok şey öğrendim. Erik Spoelstra, Brad Stevens ve Nick Nurse gibi..."



