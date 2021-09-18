Ballmer, yeni arena tanıtımında Lakers'a laf attı!

LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, Clippers'ın yeni arena tanıtımında, şehir rakipleri Los Angeles Lakers'a "biraz gözdağı vermiş olabileceklerini" söyledi.Clippers, 2024-25 sezonu için Inglewood'da açılması planlanan 1.8 milyar dolarlık arenası Intuit Dome için planlarını basına duyurdu.Takım sahibi Ballmer, ekibin son yedi yılda attığı adımlardan övgüyle söz etti ve Clippers'ın zaman içinde daha iyiye gitmesiyle, Lakers taraftarlarına "gözdağı vermiş olabileceklerini" belirtti:1999-00 sezonundan beri Lakers'la Staples Center'ı paylaşan Clippers ekibi, daha önce USC kampüsünün yakınındaki L.A. Sports Arena'da oynuyordu.İşte Clippers'ın inşa edilecek yeni arenası, Intuit Dome: