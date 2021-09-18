Ballmer, yeni arena tanıtımında Lakers'a laf attı!

LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, Clippers'ın yeni arena tanıtımında, şehir rakipleri Los Angeles Lakers'a "biraz gözdağı vermiş olabileceklerini" söyledi.
Clippers, 2024-25 sezonu için Inglewood'da açılması planlanan 1.8 milyar dolarlık arenası Intuit Dome için planlarını basına duyurdu.
Takım sahibi Ballmer, ekibin son yedi yılda attığı adımlardan övgüyle söz etti ve Clippers'ın zaman içinde daha iyiye gitmesiyle, Lakers taraftarlarına "gözdağı vermiş olabileceklerini" belirtti: "Artık iyiyiz ve her geçen yıl daha da iyi olacağız. Kendi binamız ile birlikte, kimliğimizi ve kişiliğimizi daha sağlam bir şekilde inşa ediyoruz. Ve sanırım şehrin diğer tarafındaki bazı taraftarlar, 'Yoksa üstünlüğümüzü sorgulamaya mı cüret ediyorsunuz?' diye sorabilirler. Evet, ediyoruz. Ligde başka 29 takım daha var. Ve bir tanesi de Los Angeles'ta bulunuyor. Kendi taraftarlarımız da var. 'LA Our Way' şeklinde bir sloganımız var ve kendi kimliğimizi inşa etme sürecindeyiz. Ve eğer şehirdeki bu diğer adamlar biraz tehdit altında hissediyorlarsa, sorun değil. Demek ki iyi gidiyoruz."
1999-00 sezonundan beri Lakers'la Staples Center'ı paylaşan Clippers ekibi, daha önce USC kampüsünün yakınındaki L.A. Sports Arena'da oynuyordu.
İşte Clippers'ın inşa edilecek yeni arenası, Intuit Dome
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