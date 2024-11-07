LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, eski yıldızı Paul George'u takas etme kararının ardındaki bir faktör olarak, yaşlanan kadroyu gösterdi.



Clippers'ın geçtiğimiz yaz kontratına takas vetosu maddesi eklemeyi ve dört yıllık maksimum sözleşme vermeyi reddettiği George, buna karşılık Philadelphia 76ers ile sözleşme imzalamak üzere takımdan ayrılmıştı.



LA ekibi George ve Kawhi Leonard ile üç sezon daha devam etmeye istekli olsa da, bu oyuncular dört yıl boyunca bunu yapmaya hazır hissetmemişti.



Ballmer, ESPN'e bu konunun ışığında düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:



"Planın ne zaman değiştiğini bilmiyorum. Gerçek şu ki, durumumuz yalnızca adamlar halihazırda yaşlandığı için değişiyordu. Bu yüzden Paul ile veya Paul olmadan devam etmeyi düşünme şeklimiz de değişmeye başlamıştı."



"PG KALSIN İSTEDİK FAKAT..."



Ballmer ayrıca, Clippers'ın George'un yeniden sözleşme imzalamasını istediğini ancak yalnızca üç sezon için sadece 150 milyon dolara razı olduklarını sözlerine ekledi:



"Paul'un kalmasını çok istiyorduk. Ona büyük bir teklif yapmıştık. Ama kendimizi süregelen biçimde iyi olamayacağımız bir pozisyona sokmak da istemiyorduk. Ona üç yıllık bir maksimum kontrat teklifi sunmuştuk fakat Philly ise dört senelik teklif yapmıştı.



Tamam, bunu anlarım. Ancak gidişatımız ve ciddi anlamda iyi seviyede kalmamız açısından, bu bizim için büyük problem olurdu.



Şöyle de bir gerçek var ki, Paul'un kalmaması, takımımızı yükseltmemize olanak sağladı. Paul kalsaydı, Derrick Jones Jr.'ı ve Kris Dunn'ı kadromuza katamazdık ve yeni savunma kimliğimize sahip olamazdık. Onların yanı sıra Kevin Porter Jr. ve Nico Batum da bizimle olmayabilirdi.



'Ama bu adamlar bir Paul George değil' diyebilirsiniz. Evet doğru, değiller."



Los Angeles'taki beş sezonunda, oyunun iki yönünde de üst düzeyde performans gösterebilmesiyle bilinen George, 263 maçta 23 sayı, 6 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Ancak yüksek beklentilere rağmen Clippers, bu süreçte George ve Kawhi Leonard'ın liderlik ettiği takımla Batı Konferansı Finalleri'nin ötesine geçememişti.



