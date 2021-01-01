Ballmer, artık en zengin spor takımı sahibi değil!

LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'ın, Forbes'in en zengin spor takımı sahipleri listesinde ikinci sıraya gerilediği kaydedildi.



Servetinin geçtiğimiz yıl 52.7 milyar dolardan 68.7 milyar dolara yükselmesine rağmen, Clippers'ın sahibi ve Microsoft'un eski CEO'su Ballmer'ın, Forbes'in yıllık en zengin spor takımı sahipleri listesinde 1 numaradan 2 numaraya gerilediği belirtildi.



Mumbai Indians isimli kriket takımının sahibi Mukesh Ambani'nin, 84.5 milyar dolarlık serveti ile Ballmer'ın zirvedeki yerini ele geçirdiği açıklandı.



Forbes'a göre, listede yer alan 20 takım sahibinin toplam serveti 426 milyar dolar ve bu miktar, geçen yılki 266 milyar dolarlık toplamdan %60 daha fazla.



Cleveland Cavaliers'ın sahibi Dan Gilbert, mortgage şirketi Quicken Loans'un Ağustos ayında halka açılmasına bağlı olarak, servetini geçen yıla göre %700 artışla tahmini 51.9 milyar dolara yükseltip en yüksek kazanç sağlayan isim oldu.



