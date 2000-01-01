Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Ballmer, ABD'deki en zengin spor takımı sahibi olarak yerini korudu

LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, Forbes'un yıllık Amerika'nın en zengin spor takımı sahipleri listesinde üst üste altıncı kez en üst sırada yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, Forbes'un yıllık Amerika'nın en zengin spor takımı sahipleri listesinde üst üste altıncı kez en üst sırada yer aldı.

Eski Microsoft CEO'su, geçen yıla göre 17.6 milyar dolarlık bir artışla, tüm takım sahipleri arasında 69 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korudu.

Ballmer'ın 2014 yılında 2 milyar dolara satın aldığı Clippers, servetinin sadece %4'ünü oluşturuyor.

İlk beş sıradaki diğer isimler, 13 milyar dolarlık servetiyle Carolina Panthers ve Charlotte FC sahibi David Tepper, Memphis Grizzlies sahibi Robert Pera (10.5 milyar dolar), Los Angeles Kings ve LA Galaxy'nin sahibi Philip Anschutz (10.1 milyar dolar) ve Dallas Cowboys sahibi Jerry Jones (10.5 milyar dolar) oldular.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal