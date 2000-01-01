Ballmer, 52.7 milyar dolarla, hala en zengin takım sahibi!

Forbes'un listesine göre, LA Clippers sahibi Steve Ballmer, 52.7 milyar dolarlık serveti ile spor dünyasının en zengin takım sahibi unvanını korudu.



Forbes, bu yılın tüm spor dallarındaki en zengin takım sahipleri listesini çıkardı ve beklendiği gibi, Ballmer, 52.7 milyar dolarlık servetiyle zirvede yer alıyor. Ballmer, geçen sene de aynı noktadaydı.



Listedeki 2 numaralı kişi, 36.8 milyar dolar serveti ile Mumbai Indians'ın sahibi Mukesh Ambani.



Servetini Microsoft şirketinin eski İcra Kurulu Başkanı olarak kazanan Ballmer, 2014 yılında LA Clippers'ı 2 milyar dolarlık rekor bir fiyatla satın alarak, NBA dünyasına girmişti. Bu, Donald Sterling tartışmasının hemen sonrasındaydı.



Ballmer, Los Angeles'a gelmesinden bu yana, takımı bugün oldukları ekibe dönüştürmeye yardımcı oldu. Geçen yaz, Clippers, hem Kawhi Leonard'ı hem de Paul George'u aldığında, takım tarihindeki en başarılı yaz dönemini geçirdi ve onları Batı Konferansı'nda şampiyonluk adayı haline getirdi.



Geçen ay Ballmer, Inglewood'daki The Forum'u 400 milyon dolar nakitle satın almak için bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.



