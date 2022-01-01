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Ball ve Murray, ilk kez All-Star seçildiler!

Charlotte Hornets guardı LaMelo Ball ve San Antonio Spurs point guardı Dejounte Murray'nin, NBA başkanı Adam Silver tarafından 2022 NBA All-Star Maçı için sakat oyuncuların yerini alacakları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets guardı LaMelo Ball ve San Antonio Spurs point guardı Dejounte Murray'nin, NBA başkanı Adam Silver tarafından 2022 NBA All-Star Maçı için sakat oyuncuların yerini alacakları bildirildi.

Ball'un Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in yerini, Murray'nin ise Golden State Warriors forveti Draymond Green'in yerini alacağı kaydedildi.

Ayrıca, All-Star yedeği olarak seçilmiş olan Boston Celtics forveti Jayson Tatum'ın, ilk beş oyuncusu olarak Durant'in yerini alacağı belirtildi.

2020-21 sezonunda Yılın Çaylağı seçilmiş olan LaMelo, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş oldu. Hornets yıldızı, NBA'deki ikinci sezonunda 19.6 sayı, 7.5 asist, 7.1 ribaund ve 1.47 top çalma ortalamalarına sahip.

NBA'deki beşinci sezonunda yer alan Murray de kariyerinde ilk kez All-Star seçildi. Spurs guardı, sezonda 19.6 sayı, 9.2 asist, 8.4 ribaund ve 2.06 top çalma istatistikleri yakalıyor.


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