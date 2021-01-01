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Ball kardeşler, bu gece ilk kez karşı karşıya geliyorlar!

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, bu geceki maçta Charlotte Hornets'ta oynayan küçük kardeşi LaMelo Ball ile ilk kez karşılaşması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, bu geceki maçta Charlotte Hornets'ta oynayan küçük kardeşi LaMelo Ball ile ilk kez karşılaşması hakkında konuştu.

Ball kardeşler ilk defa bu gece NBA'de birbirlerine karşı oynayacaklar.

Lonzo, çocukken yıllarını birlikte oynayarak nasıl geçirdiklerini anlattı:

"Pek bire bir oynamadık ama neredeyse tüm hayatımız boyunca, daha çok ikiye iki, üçe üç oynadık. Bire birde onun için hep fazla büyük kalıyordum. Arka bahçemizde hemen hemen her gün üçe üç oynardık. Her zaman iyi kapışırdık ve bence oyununda bunu görüyorsunuz. Kimseden korkmaz. Her zaman oynamaya hazırdır ve her zaman da öyleydi."

Lonzo, küçük kardeşine karşı oynamakla ilgili ne hissettiğini ise, şu şekilde açıkladı:

"Bence çok eğlenceli olacak. İlk kez gerçek bir maçta eşleşeceğiz. Ancak bence bu aynı zamanda, işleri yoluna koymamız için de bir fırsat olacak. Son iki maçı kaybetmiş olduğumuz için, bu durumu tersine çevirmek istiyoruz. En önemli şey kazanmak. Onu orada görmek harika olacak, ama o da, ben de, takımlarımız için elimizden geleni yapacağız."

Karşılıklı trash-talk yapıp yapmayacakları sorulduğunda, Lonzo'nun yanıtı şu oldu:

"Hayır, sadece oyunuma bakacağım. Koç (Stan Van Gundy) beni nereye koyarsa koysun, takımım için savunma oyunları ortaya koymak ve hızlı hücumu yönetmek konusunda elimden gelenin en iyisini yapacağım."


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