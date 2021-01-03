Balkovec: 'Orta açmak istedim gol oldu'

Karagümrük'te Jure Balkovec ve Vato Arveladze, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Balkovec, "Trabzon iyi bir takım. Biz de istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 1 gol buldular. Golden sonra iyi reaksiyon verdik. Sonlar da bir gol atıp kazandılar. Agresif oynuyordu Trabzonspor. Orta şut karışımı, içeri tehlikeli bir top atmak istedim. Gol oldu." ifadelerini kullandı.



Vato Arveladze ise, Biglia'nın sakatlığına dikkat çekernen, "Biglia bizim kaptanımız, sahada önemli rolü var. Çıkması büyük bir kayıp oluyor. Boşluğunu doldurmak için en iyi oyunumu oynamaya çalıştım. Ancak, onun yerine oynamak zor." dedi.



