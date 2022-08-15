Balkovec: 'Konsantre kaybıyla başladık'

Alanyasporlu Balkovec, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendirdi.



Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Balkovec, "Aslında maça gayet yumuşak başladık. Kendimize güvenemedik ve 3 gol yedik. İkinci yarıda gerçek karakterimizi gösterdik ve maç 3-3 sona erdi." değerlendirmesini yaptı.



Balkovec maçta yaptıkları hataların üzerinde durmaları gerektiğini söyleyerek, "Biraz konsantrasyon kaybıyla başladık. Duran toplarda etkili oldular. Kontrataklar yedik. Kötü şeylerin üzerinde durmalı, analiz etmeliyiz. İyi şeyleri de aklımızda tutmalıyız. Maçta gayet iyi şeyler de yaptık." değerlendirmesini yaptı.





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