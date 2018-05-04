Balıkesirspor - Manisaspor maçında kazanan, 4-1'lik skorla Balıkesirspor oldu. TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadele, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynandı.Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Abdulkadir, 41. dakikada penaltıdan Nizamettin, 74. dakikada Burak ve 82. dakikada Mehmet kaydetti. Manisaspor'un tek sayısını ise, 38. dakikada Ulaş Doğuş attı.Bu sonucun ardından Balıkesirspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 52 puanla sezonu tamamladı ve playoffu ucundan kaçırdı. Lige veda eden Manisaspor ise, 15 puanla kötü sezona nokta koydu.