Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası 2. gün müsabakaları başladı

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Tayakadın köyünden başlayan yarışlar, dört farklı kategorideki mücadelelerle sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası 2. gün müsabakaları başladı
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29 Ekim 2024 12:33
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 2. gün mücadelesinde pedallara basıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliği'nin düzenlediği organizasyonda müsabakalar, merkeze bağlı Tayakadın köyünden büyük ve genç erkekler kategorilerinin startıyla başladı.

Startı Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verilen şampiyona, büyük kadınlar, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve yıldız erkekler kategorilerindeki yarışlarla sona erecek.

 

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