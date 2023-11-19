Balkan Şampiyonası'nda millilerden 16 madalya!

Milli karateciler, Slovenya'da düzenlenen 23. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nın ikinci gününde 16 madalya elde etti.



Balkan Karate Federasyonları Birliğine üye 13 ülkeden 1007 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde, madalyalar sahiplerini buldu.



Başkent Lubiyana'daki şampiyonada Türk sporcular 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.



Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Hilmi Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklama Türkiye'nin genel klasmanda açık ara birinci olduğunu söyledi.



Organizasyonda Türkiye'yi 118 sporcunun temsil ettiğini aktaran Kılıç, "Bugün ikinci günü tamamladık. İkinci günde de genel klasman sıralamasını birinci bitirdik. İlk günde çok iyi geçmişti, 17 kategorinin 13'ünde final oynadık, 8 altın aldık. Bugün de 4 daha ekleyip altında sayıyı 12'ye çıkardık." diye konuştu.



Sırbistan ile rekabet halinde olduklarını anlatan Kılıç, "Onlar arkamızdan ikinci sırada geliyor. Sporcularımız yarın 7 kategoride tatamiye çıkacak, takım müsabakaları oynayacak. İnşallah onları da kazanacağız ve gücümüzü göstererek genel klasman şampiyonu olarak ülkemize döneceğiz. Ayrıca Anadolu Ajansına bizlere olan desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradan verilen güzel haberlerin Türkiye'de duyurulmuş olması çocuklarımızı da motive ediyor. Her şey güzel ülkemiz için." değerlendirmesinde bulundu.



Türk sporcular dün 8 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya kazanmıştı.



Organizasyon yarın bireysel ve takım müsabakalarıyla devam edecek.



Şampiyonanın ikinci gününde madalya kazanan Türk sporcular ise şöyle:



Altın madalya: Melisa Kurdoğlu, Nehir Kılıç, Tuğba Çürük, Mesude Yalın (ümit takım kumite), İrem Naz Dibi, Kağan Aslan, Furkan Kaynar



Gümüş madalya: Armina Erkan, Elif Karaboğa, Muhammet Safa Yılmaz, Yusuf Kılıç, Emirhan Kılıç



Bronz madalya: Melisa Kurdoğlu, Zişan Gürsoy, Esma Sıla Evsan, Tarık Koç, Hüseyin Yücel, Savaş Öğüş, Süleyman Aydemir.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU