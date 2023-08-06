Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya geldi

Bosna Hersek'te düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda, Türkiye finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı gümüş madalyayla kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
Abone Ol
Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2023 22:05
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonadaki dördüncü ve son maçında Sırbistan'a 20-25, 25-15, 17-25 ve 19-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Organizasyonda ilk mağlubiyetini yaşayan milliler, 9 puanla ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalya elde etti. Oynadığı tüm maçları kazanan Sırbistan ise şampiyonluğa ulaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery