Balkan Şampiyonası'nda altın madalya

Milli sporcular Ece Haraç ve İbrahim Gündüz çifti, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balkan Şampiyonası'nda altın madalya
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05 Eylül 2023 23:26
Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular Ece Haraç ve İbrahim Gündüz çifti, altın madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Albena kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

Organizasyonun karışık kategorisinde Ece Haraç ve İbrahim Gündüz ikilisi, Sırp rakiplerini 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

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