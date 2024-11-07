Balkan Kros Şampiyonası'na katılacak Atletizm Milli Takımı Romanya'ya gitti

Balkan Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek Atletizm Milli Takımı, Romanya'ya hareket etti.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Compulung Moldevenesc kentinde 9 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.



Balkan Kros Şampiyonası'nda milliler, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde bireysel ve takım mücadelelerinde yarışacak.



Şampiyonada mücadele edecek milli takım kafilesindeki sporcular şöyle:



20 Yaş Altı Kadınlar: Edibe Yağız, Havva Efe, Viyan Adar, Elif Akçiçek



20 Yaş Altı Ekekler: Ali Tunç, Lıyasettin Kara, Cuma Özcan, Furkan Mutlu



23 Yaş Altı Kadınlar: Urkuş Işık, Merve Karakaya, Esmanur Yılmaz, Nursena Çeto



23 Yaş Altı Erkekler: Enin Berke Muratha, Mervan Haykır, Kemal Taşyürek, Enbiya Yazıcı



Büyük Kadınlar: Sümeyye Erol, Gamze Bulut Duvar, Özlem Kaya Alıcı, Ezgi Kaya



Büyük Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Murat Emektar, Mehmet Kalyoncu, Ahmet Alkanoğlu



