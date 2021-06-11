Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başlıyor

Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası 12 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2021 14:09
Bu yıl 51'incisi düzenlenecek Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti'nde 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye ile birlikte toplam 16 ülkenin yarışacağı şampiyonada 334 atlet 42 branşta madalya için mücadele edecek. Bursa'daki Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası ile belirlenen ay-yıldızlılar 86 atletle organizasyonda yer alacak.

Geçen yıl yine İstanbul'da düzenlenen organizasyonda Türkiye 14'ü altın 40 madalya ile en başarılı ülke olmuştu.

Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Ukrayna katılacak.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.