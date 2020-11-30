Balıkesirspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
Abone Ol
Balıkesirspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2020 19:16
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı. 

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 6 futbolcu ile 2 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükseldi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için