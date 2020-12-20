Balıkesirspor'da görev değişikliği açıklandı

Balıkesirspor Kulübünde futbol şube sorumluları İlhan Eker ve Murat Ustalı, görevlerinden alındı.

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Balıkesirspor'da görev değişikliği açıklandı
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20 Aralık 2020 17:35
Balıkesirspor Kulübünde futbol şube sorumluları İlhan Eker ve Murat Ustalı, görevlerinden alındı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetim kurulunun aldığı kararla  Eker ve Ustalı'nın futbol şubesindeki görevlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, iki ismin de görevlerini yönetim kurulu üyesi olarak sürdüreceği kaydedildi.

 


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