Balıkesirspor, Yusuf Şimşek ile yoluna devam edecek

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yeniden anlaşma sağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonu kırmızı-beyazlı ekibin başında tamamlayan Yusuf Şimşek ile 1 yıllığına daha anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Yusuf Şimşek yönetimindeki Balıkesirspor 2020-2021 sezonunu 35 puanla 13. sırada tamamlamıştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonu kırmızı-beyazlı ekibin başında tamamlayan Yusuf Şimşek ile 1 yıllığına daha anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Yusuf Şimşek yönetimindeki Balıkesirspor 2020-2021 sezonunu 35 puanla 13. sırada tamamlamıştı.