Balıkesirspor, Yusuf Şimşek ile yoluna devam edecek

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yeniden anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor, Yusuf Şimşek ile yoluna devam edecek
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13 Temmuz 2021 16:20
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonu kırmızı-beyazlı ekibin başında tamamlayan Yusuf Şimşek ile 1 yıllığına daha anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yusuf Şimşek yönetimindeki Balıkesirspor 2020-2021 sezonunu 35 puanla 13. sırada tamamlamıştı.


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