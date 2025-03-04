Balıkesirspor'un fikstür kozu

Balıkesirspor, şampiyonluk yolunda fikstür avantajını elinde tutuyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'un fikstür kozu
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04 Mart 2025 16:44

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren, 42 puan ve genel averajla lider olan Balıkesirspor, fikstür avantajına sahip olacak.

2'nci Lig'e 2 yıl aradan sonra dönmek isteyen kırmızı-beyazlı ekip kalan 9 maçın 6'sını evinde oynayacak.

Amasyaspor'la geçen hafta oynaması gereken iç saha maçı yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan'a ertelenen Balıkesirspor, önündeki 5 maçın 4'üne evinde çıkacak.

Balıkesir temsilcisi iç sahada Tire 2021 FK maçıyla başlayacağı seride Etimesgutspor'a konuk olup, 3 hafta üst üste iç sahada Mazıdağı Fosfatspor, Beykoz İshaklıspor ve erteleme sınavında Amasyaspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

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