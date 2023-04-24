Balıkesirspor şansını tüketti

Grupta daha önce 13 hafta boyunca galibiyete hasret kalıp 3 puanı da silinmesine rağmen gruptan 2 takımın düşecek olmasıyla biraz olsun kurtuluş umudu doğan Balıkesir, son haftalarda yıkıldı.



Son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığı periyotta dün Fethiyespor'a da 7-1 yenilerek fişi çeken Bal-Kes'in umudu kalmadı.



Kırmızı-beyazlı ekip bitime 4 maç kala yarışta çekiştiği Uşakspor'un 8 puan gerisine düştü. Uşak bu hafta ligden çekilen Adıyaman FK'dan hükmen 3 puan alırken, Balıkesirspor evinde 1461 Trabzon'u yenemezse matematiksel olarak da resmen havlu atacak.





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