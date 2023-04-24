Balıkesirspor şansını tüketti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deprem nedeniyle ligden 2 takımın çekilmesi üzerine kümede kalmak için umutlanan Baynet İnşaat Balıkesirspor, kötü performansını sürdürüp bu şansını da büyük oranda yitirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor şansını tüketti
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24 Nisan 2023 15:27
Grupta daha önce 13 hafta boyunca galibiyete hasret kalıp 3 puanı da silinmesine rağmen gruptan 2 takımın düşecek olmasıyla biraz olsun kurtuluş umudu doğan Balıkesir, son haftalarda yıkıldı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığı periyotta dün Fethiyespor'a da 7-1 yenilerek fişi çeken Bal-Kes'in umudu kalmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip bitime 4 maç kala yarışta çekiştiği Uşakspor'un 8 puan gerisine düştü. Uşak bu hafta ligden çekilen Adıyaman FK'dan hükmen 3 puan alırken, Balıkesirspor evinde 1461 Trabzon'u yenemezse matematiksel olarak da resmen havlu atacak.

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