Balıkesirspor, sahasında Boluspor'u mağlup etti

TFF 1. Lig'in 1. haftasında Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u tek golle geçerek sezonu galibiyetle açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor, sahasında Boluspor'u mağlup etti
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14 Ağustos 2021 23:46
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor, sahasında Boluspor'u ağırladı.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Balıkesirspor 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Balıkesirspor 54. dakikada Anıl Taşdemir'in golüyle öne geçti. Golün ardından Boluspor maça ağırlığını koymasına ve topa sahip olan taraf olmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve Balıkesirspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ağırladı.


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