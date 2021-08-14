Balıkesirspor, sahasında Boluspor'u mağlup etti

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor, sahasında Boluspor'u ağırladı.



Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Balıkesirspor 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Balıkesirspor 54. dakikada Anıl Taşdemir'in golüyle öne geçti. Golün ardından Boluspor maça ağırlığını koymasına ve topa sahip olan taraf olmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve Balıkesirspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ağırladı.



