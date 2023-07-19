Balıkesirspor Recep Çetin'e emanet!

TFF 3.Lig'e düştükten sonra henüz iç transferde bir hamle yapmayıp transfer yasağını açmaya çalışan Balıkesirspor, teknik direktörlük görevine Recep Çetin'i getirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor Recep Çetin'e emanet!
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19 Temmuz 2023 17:06
TFF 3.Lig'e düşen Balıkesirspor teknik direktörlük koltuğuna Recep Çetin'i getirdi. 

Beşiktaş ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra Bucaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın yardımcılığını, Karacabey Belediyespor'un ise teknik direktörlüğünü yapan 57 yaşındaki Çetin'le sözleşme imzalandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için A Milli Takım'ımızın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Recep Çetin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
 
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