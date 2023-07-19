Balıkesirspor Recep Çetin'e emanet!

TFF 3.Lig'e düşen Balıkesirspor teknik direktörlük koltuğuna Recep Çetin'i getirdi.
Beşiktaş ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra Bucaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın yardımcılığını, Karacabey Belediyespor'un ise teknik direktörlüğünü yapan 57 yaşındaki Çetin'le sözleşme imzalandı.
Beşiktaş ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra Bucaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın yardımcılığını, Karacabey Belediyespor'un ise teknik direktörlüğünü yapan 57 yaşındaki Çetin'le sözleşme imzalandı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için A Milli Takım'ımızın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Recep Çetin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.