Balıkesirspor Recep Çetin'e emanet!





Beşiktaş ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra Bucaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın yardımcılığını, Karacabey Belediyespor'un ise teknik direktörlüğünü yapan 57 yaşındaki Çetin'le sözleşme imzalandı.





Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için A Milli Takım'ımızın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Recep Çetin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.